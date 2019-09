La Martani contro i cacciatori: "Sono solo vecchi sfigati"

"Ai cacciatori vorrei tagliare le gomme delle macchine ". Così Daniela Martani si scaglia contro i cacciatori, intervenendo durante la puntata dei Lunatici su Rai Radio 2.

Il fatto che tagliare le gomme delle macchine sia un reato non sembra preoccupare minimamente l'animalista veg, che ribatte: " È un reato? Non mi interessa! Non si può più andare a fare una passeggiata nei boschi che si ha paura di essere colpiti da uno sparo. Se io vengo a casa tua e ti sparo mi mettono in galera, se invece ti sparo in un bosco non mi faccio nemmeno un giorno di prigione" .

La Martani è un fiume in piena inarrestabile e continua, snocciolando dati; " Quasi un milione di animali viene massacrato ogni anno e ogni anno muoiono tra le venti e le trenta persone per la caccia. È incredibile ". Poi ritorna sulla minaccia del taglio dei pneumatici: " Una mia amica lo fa. E io se vedo i cacciatori gli taglio le gomme, non me ne frega niente che è illegale, tanto poi mi devono beccare ".