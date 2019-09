Taranto, nigeriano semina panico in strada: botte, sputi e minacce

Nudo in mezzo ad una strada di Massafra (Taranto), ha lanciato minacce e insulti ai passanti, si è scagliato contro alcune autovetture ed ha poi reagito con violenza all'intervento sul posto dei carabinieri.

Il responsabile, un nigeriano di 21 anni con lunga lista di precedenti alle spalle e permesso di soggiorno in attesa di rinnovo, ha dato "spettacolo" in corso Roma, scatenando il panico tra la gente. Coi pantaloni calati ed a petto nudo l'africano, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è scagliato contro chiunque gli capitasse a tiro. Prima ha iniziato ad urlare ed inveire contro alcuni pedoni, poi si è lanciato anche contro le automobili di passaggio, sputando in loro direzione e colpendole con pugni e ginocchiate.

Numerose le segnalazioni d'intervento giunte alla caserma dei carabinieri di Massafra che sono intervenuti prontamente sul posto ed hanno dovuto faticare non poco per riportare la situazione alla normalità.

Il nigeriano, infatti, alla vista degli uomini dell'Arma si è innervosito ancora di più, fino ad arrivare ad avventarsi come una furia contro di essi. Pronta la reazione dei militari, che sono riusciti a rendere inoffensivo l'africano ed a far scattare le manette ai suoi polsi.

Visto lo stato di alterazione dello straniero, si è provveduto ad un controllo medico in ospedale, dove il personale sanitario non ha rilevato alcun motivo per ricoverarlo.

Il 21enne è finito in caserma per le consuete operazioni di identificazione e quindi trasferito dietro le sbarre della casa circondariale di Taranto, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.