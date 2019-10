Matinella, magrebino si spoglia in pieno centro: choc tra i passanti

Si è tranquillamente spogliato in mezzo a numerosi passanti nel pieno del centro di Matinella, una frazione del comune di Albanella in provincia di Salerno.

L'episodio, che ha dell'incredibile, è accaduto nel pomeriggio dello scorso giovedì.

Il marocchino protagonista della vicenda, residente nella zona secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe avuto una accesa discussione con la titolare di un bar nel quale si era recato. Dopo lo screzio, lo straniero è uscito all'esterno del locale dando inizio al suo squallido spettacolo.

Incurante delle persone che aveva intorno, ha iniziato a denudarsi completamente, davanti agli occhi increduli di residenti e passanti, che hanno contattato le forze dell'ordine.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della locale stazione, che si sono occupati di contattare i sanitari del 118 dopo averlo condotto in caserma. Una situazione non nuova, dato che il nordafricano, affetto da disturbi di carattere psicologico, era già stato sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio.