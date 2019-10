La maturità cambia ancora: l'annuncio del ministro Fioramonti

Dopo la rivoluzione dello scorso anno, l'esame di maturità subirà una nuova modifica. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, Lorenzo Fioramonti ha annunciato il ripristino dell'obbligatorietà della traccia di storia nella prima prova: " Siamo riusciti a reintrodurla sotto la prova di tipo B che prevede l'analisi e la produzione di un testo argomentativo ". Prima la commissione poteva decidere se dedicare o meno le tracce alla storia, ma ora con la nuova clausola si dispone " che una delle tre tracce incluse nella prova di tipo B sia obbligatoriamente dedicata alla storia ".

"Storia è evoluzione umana"

Il ministro dell'Istruzione ha specificato che si tratta solamente del primo passo " di un percorso che prevede il rafforzamento dello studio della storia nelle scuole di ogni ordine e grado ". Ha spiegato inoltre che va rivisto anche il metodo di insegnamento della disciplina: " La storia non può essere solo una sequela di date e di battaglie da mandare a memoria, ma il racconto di una evoluzione umana in ambiti che ancora ci riguardano come il progresso sociale, la conquista dei diritti civili, la partecipazione democratica ".