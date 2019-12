Condannato per aver ucciso la fidanzata, si impicca in giardino

Francesco Mazzega si è ucciso, impiccandosi, dopo essere stato condannato a trent’anni per l’omicidio della sua fidanzata, Nadia Orlando. Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri sera, sabato 30 novembre, verso le 22, nel giardino della sua casa a Muzzana del Turgnano, in Friuli, dove si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dal 26 settembre del 2017. Il giorno prima gli era stata confermata la condanna a trent’anni di reclusione. L’estremo gesto dopo aver cenato con i propri genitori. Mazzega si trovava ai domiciliari proprio per evitare la possibilità del suicidio dietro le sbarre. La prossima settimana i giudici avrebbero dovuto decidere se far scontare la pena in carcere.

Mazzega si è impiccato nel giardino di casa

Secondo le prime informazioni, il 37enne sarebbe stato trovato in fin di vita nel giardino di casa, impiccato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori giunti sul luogo della tragedia. Dopo 40 minuti, i sanitari si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso. I carabinieri hanno confermato la notizia. Venerdì in appello la sentenza definitiva che lo aveva condannato alla pena. I giudici avevano scelto gli arresti domiciliari proprio per scongiurare un insano gesto, si era infatti parlato di suicidio, da parte di Mazzago in carcere. Era stato inoltre richiesto un inasprimento della misura cautelare che, se accettato, avrebbe rinchiuso il 37enne dietro le sbarre. I giudici si sarebbero dovuti esprimere nei prossimi giorni.

Il delitto della fidanzata