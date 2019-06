Meningite, 12enne tedesca muore in vacanza in Toscana

Era con la famiglia in vacanza al mare in un campeggio della costa livornese, a Donoratico, quando ha accusato i primi malesseri. Così una bambina di 12 anni è stata subito portata in ospedale per alcuni controlli.

Al pronto soccorso di Cecina i sanitari si sono resi conto immediatamente della gravità delle condizioni della piccola. Dopo primi accertamenti, la 12enne è stato predisposto il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Per lei però non c'è stato nulla da fare: è morta a causa di una meningite da meningococco C.

La bambina, di nazionalità tedesca, era in campeggio con i suoi genitori. I medici dell'igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest hanno così sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la piccola. La Asl sta anche rintracciando l'altra famiglia tedesca che ha trascorso alcuni giorni di vacanza nello stesso campeggio e che è già ripartita.

Da una prima indagine, sembrerebbe che la 12enne non fosse stata vaccinata. Quest'anno, la morte della bambina tedesca è la prima per meningite da meningococco C.