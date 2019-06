Meredith, Amanda Knox atterra a Milano: il ritorno in Italia

Amanda Knox è tornata. L'americana è atterrata in mattinata all'aeroporto di Milano Linate ed è stata subito presa d'assalto dai giornalisti e dai fotografi. Non è un caso: si tratta del primo ritorno nel Belpaese dopo la condanna in primo grado e poi l'assoluzione per l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007.

Sono passati ormai otto anni dalla scarcerazione. La studentessa inglese parteciperà in questi giorni al festival della Giustizia penale a Modena sabato, al Forum Monzani. Parteciperà al dibattito sul "Processo mediatico al cospetto dell'errore giudiziario". Insieme a lei anche Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, e Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense.In molti attendono di sapere cosa dirà, anche se dal festival assicurano che non si entrerà nel merito del processo.

"Torno da donna libera", ha detto la Knox. Ieri su Twitter aveva inviato questo messaggio a chi attendeva sue dichiarazioni sul rientro in Italia: "Nel frattempo - ha scritto - un'altra persona innocente è ancora in prigione". Il riferimento era al caso di Jens Soering, cittadino tedesco che nel 1990 è stato condannato per omicidio di primo grado negli Stati Uniti.

La 31enne di Seattle era stata arrestata e accusata di aver partecipato all'omicidio della studentessa inglese a Perugia, nella casa di via della Pergola. La Knox, insieme a Raffaele Sollecito, erano stati scarcerati dopo la sentenza dalla Corte d’assise d’appello di Perugia che li aveva assolti. Era il 2011. Quattro anni dopo, nel 2015, è arrivata anche la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Ora, Amanda, torna in Italia.

Non ci sarà, però, un incontro con Sollecito. Lo ha riferito lui stesso al Corriere dell'Umbria: "Lei mi ha solo parlato dell'evento di Modena - dice al quotidiano umbro - dove tra l'altro io non sono stato invitato, non abbiamo in programma di vederci. Se mi dispiace? Direi di no, non abbiamo più tutto questo gran rapporto, ci sentiamo piuttosto sporadicamente". Sollecito, dunque, non sarà presente al convegno di Modena: "Ho molto lavoro in questo periodo - spiega ancora - anche se ho avuto problemi con aziende che non mi hanno voluto a causa del mio passato, non posso lamentarmi, ho parecchie richieste come libero professionista".