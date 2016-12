Il messaggio di Giorgia che commuove i fan

"Non mi è mai stato facile parlarne e mai lo sarà". La cantante Giorgia non ha dimenticato Alex Baroni e così nel giorno in cui l'artista avrebbe compiuto 50 anni gli dedica un messaggio commovente su Facebook. "Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto", prosegue Giorgia, "e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti, momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l'artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica".

Baroni è morto 14 anni fa, ma Giorgia, che è stata per un lungo periodo la sua fidanzata. Il cantante è morto il 13 arile 2002 in un incidente stradale. Giorgia nel corso degli anni ha dedicato ad "Alex" diverse canzoni, da Marzo a Quando una stella muore. Parole e testi che sono entrati nel cuore dei suoi fan per quel legame speciale che ha sempre avuto con Baroni.