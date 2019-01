Meteo, arriva il momento più "duro" dell'inverno

Sta per arrivare il momento più duro dell'inverno. Nei prossimi giorni sul nostro Paese giungerà una perturbazione che di fatto ha già colpito la Francia e che adesso si abbatterà sull'Italia. I giorni da segnare sono quelli di mercoledì, giovedì. Da venerdì sulle regioni del nord dovrebbe tornare il sole. Il maltempo invece resterà sul Sud, soprattutto in Calabria. I termporali dunque persisteranno a lungo sulle regioni meridionali e il Paese sarà spaccato in due dal punto di vista climatico. Di fatto già in queste ore è arrivata la neve sul Nord Italia soprattutto su Trieste che ha fatto i conti con un manto bianco dal carso fino alla costa.

Alcune nevicate, finora deboli invece hanno colpito il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, le marche e il Veneto. Neve anche sulle alture della Liguria. Sono già scattati i piani antineve con il sale sulle strade per evitare disagi agli automobilisti. Inoltre va sottolineato che in queste ore diverse precipitazioni stanno colpendo il Sud Italia con grandinate a Capri e con neve anche sul Vesuvio. Gli esperti non hanno dubbi: tra qualche ora arriva il momento più "duro" dell'inverno.