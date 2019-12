Meteo, freddo polare in arrivo sull'Italia

Le buone condizioni meteo e le temperature miti che stanno caratterizzando gran parte dell'Italia - nello specifico il Centro - non devono assolutamente trarre in inganno: il bel tempo presto lascerà spazio a un'ondata fredda di origine polare, che da poche ore si sta verificando sull'Europa a causa degli scambi meridiani (da Nord verso Sud), diretta dal Circolo Polare Artico alla Spagna. Stando a quanto riportato dal Meteo.it, la prossima settimana non ci farà certamente annoiare: dovremo fare i conti con una fase piuttosto dinamica sul fronte meteo-climatico, che porterà piogge e anche qualche temporale. In seguito sono previste una parentesi di gelo e un vortice di bassa pressione sull'area mediterranea. Gli esperti hanno fatto sapere che la massa d'aria fredda e instabile potrebbe favorire la formazione di un vortice depressionario sui nostri mari: " Potrebbe dunque concretizzarsi la prima vera possibilità di nevicate fin sulle pianure del Nord a causa dei valori termici particolarmente bassi ". In tal caso potrebbero verificarsi le prime nevicate fino a quote molto basse, anche su parte del Centro.

A partire da domani, lunedì 2 dicembre, su alcune regioni si abbatterà la perturbazione sopraggiunta oggi: residue piogge bagneranno l'estremo Nordest; sole sul resto del Nord. Su gran parte del Centro - in particolare su Toscana, Umbria, Marche fino all'Abruzzo e al Lazio - vi saranno cieli grigi con rovesci e alcuni temporali. Al Sud spiccata variabilità; da non escludere piovaschi sui rilievi calabresi.

Le previsioni

Nella giornata di mertedì 3 dicembre una spinta dell'alta pressione verso il nord Europa favorirà la discesa di venti freddi diretti sul nostro Paese: eccezion fatta per qualche incertezza sul basso Adriatico e le aree interne del Centro, il meteo dovrebbe mantenersi abbastanza tranquillo. Una graduale ma netta diminuzione delle temperature si verificherà nella notte tra martedì e mercoledì 4, con le prime gelate anche in pianura al Nord.