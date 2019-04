Il meteo per Pasqua. Piogge a Pasquetta: ecco dove

Non ci sono buone notizie per chi ha già messo in programma una scampagnata per la Pasquetta. Per il lunedì dell'Angelo potrebbe arrivare un'ondata di pioggia. Tutto partirà con venti di scirocco che inizieranno a ritrovare vigore sulla Calabria Jonica e su Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio della Pasquetta arriverà la pioggia, soprattutto al Sud con precipitazioni sempre sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Campania. Piogge anche sulle regioni adriatiche e sul Nordovest. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, per la giornata di Pasqua è previsto un clima mite con temperature in slaita fino ai 22-25 gradi. Un vasto campo di di alta pressione infatti si distenderà sulla nostra penisola proprio nel giorno di Pasqua. In alcune regioni lo scirocco farà sentire tutta la sua forza. In questo modo le temperature potrebbero alzarsi anche sopra i valori medi stagionali. Si attendono, nella giornata di Pasqua, picchi fino a 25 gradi con una asticella al ribasso di 22 gradi.

Qualche nuvola in più invece al Centro e sulle due Isole Maggiori a causa dell'avvicinarsi di un vortice ciclonico in risalita dal nord Africa. Per il momento comunque non sono attese precipitazioni degne di nota, se non in maniera sparsa e molto localizzata sulle zone interne dell'Appenino. In queste ore milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio per trascorrere le feste pasquali in qualche località di villeggiatura. Le autostrade, soprattutto la A14, in questi minuti fa registrare diverse code. Il meteo per Pasqua dunque fa ben sperare e in tanti hanno scelto di mettersi in viaggio. L'unico dubbio resta sulla giornata di Pasquetta che potrebbe portare qualche nuvola e soprattutto qualche precipitazione nelle regioni meridionali.