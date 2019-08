Meteo, il weekend dell'esodo sarà all'insegna del maltempo

Il weekend dell'esodo estivo sarà all’insegna del maltempo. Le previsioni meteo per il fine settimana da bollino nero sulle autostrade italiane, per l'inizio delle ferie di agosto, parlando di forti piogge e temporali in tutto in Centro-Nord: meteo avverso in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Causa di tutto ciò è una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il nostro Paese, portando nuvoloni neri e gonfi di pioggia nel cielo sopra le regioni settentrionali e su quelle centrali, specialmente sul versante adriatico.

Una situazione da non sottovalutare e che ha portato il dipartimento della Protezione Civile ad emettere un'allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento.

Resta sotto speciale osservazione la Lombardia, dove il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della regione. E a Milano il Comune, non a caso, ha invitato la cittadinanza a non parcheggiare le automobili sotto gli alberi e a prestare la massima attenzione e a tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio, rimuovere ance i vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi.