Sassari, migrante pestato dal branco

Un brutto pestaggio quello avvenuto nella tarda serata di ieri a Sassari ai danni di un migrante della Guinea di soli 22 anni che è stato assalito da cinque ragazzi

È avvenuto nella tarda serata di ieri fra il centralissimo corso Cossiga e viale Berlinguer un pestaggio razzista in piena regola, una carica di cinque ragazzi si sono avventati su un migrante della Guinea. La motivazione sarebbe riconducibile ad un gesto razzista, visto anche le frasi pronunciate dai giovani.

Il migrante 22enne sarebbe stato inizialmente avvicinato da un ragazzo del gruppo che lo avrebbe colpito con una gomitata. Sorpreso dal gesto, il guineano avrebbe chiesto:" per quale motivo fai questo? ". Il ragazzo gli avrebbe successivamente sferrato un pugno in viso e detto:" A casa mia faccio quello che voglio, se non ti sta bene tornatene a casa tua ". Una volta a terra sono partiti anche gli altri quattro ragazzi che hanno iniziato a percuoterlo con pugni e calci. Soltanto le grida di alcune ragazze hanno attirato l'attenzione di altri passanti. Un signore che stava guidando un furgone ha accostato e si è lanciato sul branco per disperderlo. Questi sono scappati verso il vicino parco di via Tavolara continuando comunque a gridare offese razziste.

Non sono stati ancora individuati gli autori dell'aggressione, il ragazzo di colore è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale dove è stata riscontrata una frattura scomposta al setto nasale. La polizia e la questura ha raccolto le testimonianze di chi si è trovato ieri sera per poter presto ricostruire l'identikit dei componenti del gruppo e prontamente arrestarli.

Questo brutto episodio di razzismo è avvenuto successivamente alla notizia che l'Onu ritiene l'Italia un paese razzista, tanto da aver inviato alcuni ispettori a difendere migranti e rom.