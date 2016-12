Migrante stupra ragazza e si vanta. "Così in sette l'abbiamo deflorata"

Un video tremendo e agghiacciante sta facendo il giro del web. Il filmato mostra un uomo dai chiari tratti arabi che orgoglioso si vanta di come lui, e un gruppo di sei persone, abbia stuprato una ragazza vergine. Dopo gli stupri di Colonia e le violenze che si susseguono da parte dei migranti ai danni di donne europee, specilamente in Germania, il filmato registrato nel 2001, come specificato dalla persona che l'ha caricato, è tornato a galla tra l'indignazione degli utenti internet.

Il racconto choc dello stupro

Il video è stato caricato sulla piattaforma Liveleak, da subito ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni. Il racconto dello stupro mette i brividi: " Erano in sette, alcuni per terra, altri sul letto ". Poi si passa alla violenza senza pietà: " Adim (un partecipante dello stupro, ndr) ha spento la luce poi abbiamo iniziato a sc****la " ammette l'uomo parlando in arabo. Quella figura spregevole che racconta l'accaduto si esalta: " Era vergine, l'abbiamo deflorata. Te lo devi immaginare, vergine ". (Clicca qui per vedere il video)