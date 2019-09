Migranti, il commissario Ue gela Conte: "A Malta solo un documento"

"Quello di Malta è solo un documento, ma nulla è stato firmato o adottato ". A dirlo, in un'intervista al Messaggero, è il commissario europeto ai migranti Dimitris Avramopoulos. L'incontro a Malta è stato " un passo avanti positivo ", ma non basta, perché non è stato firmato alcun accordo. L'intento era quello di creare un documento, che verrà presentato al prossimo Consiglio europeo dei ministri degli interni.

La priorità, in Europa, " è ridurre gli arrivi irregolari, combattere i trafficanti, facilitare i rimpatri dei migranti irregolari, nonché salvare vite umane e aprire percorsi legali, sia per le persone bisognose di protezione internazionale, sia per i migranti regolari ". Ma, aggiunge il commissario, " se i migranti si trovano in mare è nostro dovere salvarli ".

Il sistema operativo che si occupa dei migranti, però, starebbe funzionando bene, dato che secondo Avramopoulos " in Italia gli arrivi irregolari sono diminuiti in modo significativo rispetto agli anni precedenti. Dobbiamo concentrarci sul sostenere questo progresso. Inoltre, il nostro obiettivo è riformare il Sistema europeo comune di asilo ".