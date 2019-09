"Non è legalmente vincolante". Il patto sui migranti è un bluff

Il giorno dopo del vertice di Malta, al netto dei toni trionfalistici usati dai ministri presenti all'incontro, il patto sui migranti si sgretola evidenziando il bluff che in realtà è. Appena la bozza è finita nelle mani delle cancellerie europee è subito apparso chiaro che il meccanismo sugli sbarchi e la ripartizione dei migranti discussi ieri al mini-summit della Valletta non risolveranno affatto l'emergenza immigrazione né argineranno le partenze dal Nord Africa. L'adesione, fanno sapere all'agenzia Agi fonti vicine al dossier, sarà infatti "totalmente volontaria" e non ci sarà "obbligatorietà" per i Paesi che decideranno di partecipare.

I dettagli dell'accordo, cinque o sei paginette in tutto, verranno finalizzati alla riunione dei ministri dell'Interno dell'Unione europea che si terrà il prossimo 8 ottobre. La bozza, che è stata concordata solo da quattro Stati membri, è un punto di partenza che dovrà innanzitutto passare dal consiglio Affari interni. Per la portavoce della Commissione Ue, Natasha Bertaud, è stato "un passo positivo" che auspica possa essere abbracciato anche dagli altri Paesi. Certo, l'intesa scarica tutto il peso degli sbarchi sull'Italia. Eppure, nonostante questo, non c'è la fila dei capi di governo che premono per sottoscriverlo. L'Ungheria di Viktor Orbàn ha già fatto sapere di essere profondamente contraria. "La politica del nuovo governo italiano è esattamente opposta a quella perseguita dall'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, quindi è anche diametralmente opposta alla nostra posizione" , ha commentato il segretario di Stato, Zoltan Kovacs. Che però si è detto per nulla sorpreso "dato che l'Italia ha un governo di sinistra a favore della migrazione" . Orbàn rifiuterà, infatti, "la pressione di qualsiasi Paese europeo" che spinge per far entrare altri immigrati in Ungheria. "Siamo pronti ad aiutare l'Italia nella protezione dei confini o persino a riportare i migranti da dove provengono - ha concluso Kovacs - ma non daremo assistenza al sistema delle quote di migranti né seguiremo ciecamente l'ideologia dei partiti a favore dell'immigrazione" .