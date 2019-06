Migranti, diritto alle cure e Tbc: Salvini smonta tesi del pediatra

Il decreto Sicurezza? Non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno.

Il medico sosteneva, infatti, che "nel nostro pronto soccorso i minori stranieri vengono sempre accettati e gestiti". "Ovviamente nessuna legge, in Italia, mette e metterà mai in discussione il diritto alle cure sanitarie per tutti, tantomeno ai minorenni", assicura il segretario della Lega, "E il decreto sicurezza è quindi citato a sproposito: gli stranieri con meno di 18 anni vanno subito in accoglienza e non possono nemmeno essere espulsi o affidati ad altri Paesi Europei".

Nel dibattito rientrano anche malattie che si pensavano "dimenticate" e che negli ultimi anni hanno visto un aumento come tubercolosi e scabbia. "Non è causato dai migranti che arrivano in Italia, come qualcuno vuole far credere, ma dall’aumento della povertà", sostiene Lanari, "Se la povertà continuerà a picchiare duro, vedremo se si estenderanno anche ad altre fasce di popolazione italiana".