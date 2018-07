Migranti, Salvini risponde a Veronesi "Ottima idea: buon viaggio"

La lettera di Veronesi pubblicata sulle colonne del Corriere della Sera, nel quale invita tutti i vip a seguirlo su una delle tanti navi delle Ong che recuperano i migranti nel Mar Mediterraneo, è l'ennesima battaglia anti-Salvini (come se la campagna di Rolling Stone non bastasse).

La risposta di Salvini

" Penso che debbano esserci per forza persone influenti, non necessariamente legate alla tradizione delle battaglie civili, che dinanzi a questo madornale inganno si sentono eccezionalmente tirati in ballo - si legge nella missima indirizzata a Saviano - non pensi che sarebbe decisivo se qualcuna di queste persone sentisse lo stimolo di metterci il proprio corpo? Sacrificandosi, è ovvio, perché il corpo non fa sconti, e se sta là non può stare qua. Che dici, Roberto, vaneggio? ". L'idea è, dunque, di salire su una della navi delle Ong per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica. Una sorta di Grande Fratello dove il mare è la location e il montepremi è sostenere l'accoglienza e affondare Salvini