Milano, aggredito da adolescenti sul bus: 56enne reagisce e ne accoltella uno

Un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 22 di venerdì sera.

La vicenda

Un gruppetto di giovani, quattro 17enne e un 18enne, ha ritardato la partenza del mezzo per far salire altri ragazzi. Questo ha scatenato la violenta discussione e lo scambio di insulti con il 56enne.

Le telecamere istallate sull'autobus hanno restituito la dinamica dell'accoltellamento: sarebbe stato il 56enne, dipendente dell'azienda di trasporti Atm, a provocare il gruppo di ragazzi. "Fate presto, non è un taxi" , avrebbe detto l'uomo, non in servizio e fermo davanti a una delle porte. Ci sarebbe stato poi qualche spintone. Il 56enne avrebbe estratto il coltellino prima di scendere in piazza De Angelis e seguirli.

Secondo le riconstruzioni, una volta scesi dal mezzo, l'uomo avrebbe sferrato un fendente al fianco di uno dei minori.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, ma non si trova in pericolo di vita. Il 56enne invece è stato accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate. A chiamare i soccorsi è stata una 29enne che ha segnalato la lite sul bus.