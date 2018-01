A Milano i passeggeri fanno ripartire a spinta il filobus fermo

Cosa fare quando un filobus si ferma alle otto del mattino? Urlare? Arrabbiarsi? No, unire le forze per farlo ripartire. Ed è quello che hanno fatto i passeggeri della linea 91 di Milano.

Come racconta Repubblica.it, lunedì mattina il filobus 91 di Milano, quella che parte da piazzale Lotto e arriva a piazzale Tibaldi, si è improvvisamente fermato in viale Toscana, mettendo a rischio l'intera linea e l'arrivo a lavoro dei milanesi. Come si vede dalla foto pubblicata su Twitter dal giornalista Raffaele Ricciardi, i passeggeri non si sono però persi d'animo. E, invece di arrabbiarsi con l'autista o con l'azienda, sono scesi dal bus per dare una mano e far ripartire il mezzo.

L'Atm, l'azienda di trasporti milanese, ha poi spiegato qual è stato il problema: "La vettura si è fermata sotto a un separatore (un tratto molto circoscritto di cavo non alimentato da corrente. I nuovi filobus in circolazione (ne acquisteremo altri 80 per rinnovare la flotta), avendo anche la batteria, sono in grado di non subire questo inconveniente".