Milano, giovane trovato morto a bordo di un treno: forse è overdose

Lo hanno trovato senza vita all'interno del bagno di un treno regionale alla stazione Cadorna di Milano: un uomo di circa vent'anni è morto dentro i servizi di un vagone di Trenord ed è stato trovato questa mattina allo scalo milanese.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto a bordo di un convoglio in servizio sulla linea ferroviaria che collega il capoluogo lombardo a Saronno, in direzione della città ambrosiana. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare le cause del decesso ma dalle prime indiscrezioni pare che la morte possa essere dovuta a overdose.

Sul corpo del ragazzo, di cui per il momento si sa solamente che sarebbe originario della città di Como, devono ancora essere effettuati tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione le cause che hanno portato alla sua morte.

Sul caso è stata aperta un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Milano.