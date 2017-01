Milano, magrebino intossicato da sostanza chimica illegale. Rientra l'allarme terrorismo

È rientrato poco fa l'allarme terrorismo relativo al caso di un uomo magrebino ricoverato a Milano, in gravi condizioni, per un'intossicazione causata da un agente chimico vietato.

La questura e i carabinieri del capoluogo lombardo hanno smentito, infatti, il collegamento dell'episodio dell'uomo nordafricano con il rischio attentati di matrice jihadista con agenti chimici.

Come riportano le agenzie di stampa, l'uomo era stato ricoverato l'11 dicembre scorso, in gravi condizioni, in un ospedale milanese, in seguito all'intossicazione dovuta all'inalazione di una sostanza chimica, non reperibile sul mercato legale. In un primo momento, quindi, si è pensato che quella dell’uomo non fosse stata un’intossicazione accidentale e che la sostanza che ha provocato il ricovero potesse essere idonea alla preparazione di armi chimiche.



Anche se l'allarme terrorismo è subito rientrato, resta alta l’allerta sul rischio attentati in questi ultimi giorni di festività natalizie. Dopo l’uccisione di Anis Amri, l’attentatore di Berlino freddato da un agente di Polizia a Sesto San Giovanni, infatti, secondo quanto riporta l’Ansa, citando alcune indiscrezioni che circolano tra gli inquirenti, “uno o più estremisti” potrebbero essere maggiormente motivati a compiere attacchi.