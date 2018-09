Milano, marocchino armato di lametta minaccia e rapina due 15enni

Notte di paura a Milano per due adolescenti di 15 anni, aggrediti da un africano armato di lametta.

Il fatto è avvenuto sabato scorso, intorno alle 23. I due ragazzi stavano facendo ritorno a casa dopo una tranquilla serata fra amici, quando si sono imbattuti nell’extracomunitario, che ha sbarrato loro la strada in via Antonini.

L’uomo, che stringeva una lametta in mano, ha ordinato ai 15enni di consegnargli tutto ciò di cui erano in possesso, minacciando di far loro del male in caso contrario. In preda al terrore ed incapaci di reagire con una lama puntata contro, i ragazzi si sono apprestati a consegnare al rapinatore quanto richiesto, ovvero cellulari e portafogli. Fortuna ha voluto che proprio in quello momento una “gazzella” dei carabinieri stesse passando in via Antonini, durante un’azione di pattugliamento del territorio. I ragazzi sono riusciti in qualche modo ad attirare l’attenzione dei militari, che si sono immediatamente fermati per scendere a verificare cosa stesse succedendo.

L’africano, che ha tentato di darsi alla fuga, è stato raggiunto ed arrestato. Si tratta di un giovane marocchino, pluripregiudicato, irregolare sul territorio nazionale ed ancora a piede libero.

Lo straniero è stato condotto in caserma e messo in stato di arresto, con l’accusa di tentata rapina. Oggi dovrebbe tenersi il processo per direttissima.

I ragazzi, scortati a casa dai carabinieri, stanno bene ma sono ancora visibilmente scossi per la brutta esperienza vissuta.