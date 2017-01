Milano, minaccia di morte un barista per avere cibo gratis. Immigrato in manette

Perché pagare un pasto e delle bevande quando si può tranquillamente minacciare una persona per averle? Probabilmente è questo il pensiero che aveva in testa un immigrato marocchino 35enne arrestato a Legnano, in provincia di Milano.

La reazione violenta dell'immigrato

L'accusa è di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una serie di minacce, un barista di Legnano, ha avvertito il 112 dopo che la situazione stava diventando pericolo e ingestile. Infatti erano ben 10 giorni l'immigrato si presentava nel bar e pretendeva di avere cibo e bevande senza pagare. A condire le sue richieste, insulti e minacce di morte.

Ma le parole, sono diventati fatti con l'arrivo dei militari dell'Arma. Intervenuti sul posto hanno raccontato di essere stati presi a calci e pugni dall'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per droga, riuscendo infine ad mettergli le manette ai polsi.