Milano, Suv investe due motociclisti: conducente ubriaco

La tragedia è avvenuta lungo la Tangenziale nord di Milano, all'altezza di Cinisello Balsamo. Due giovani di 26 anni hanno perso la vita in sella alla loro motocicletta travolta da un Suv. Il conducente del veicolo è un uomo di 45 anni che, in seguito, è stato scoperto guidare in stato di ebbrezza.

Il 45enne è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. E' stato reso noto che l'uomo avesse, al momento del sinistro, una percentuale di alcool nel sangue cinque volte superiore rispetto al livello consentito dalla legge. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Arcore (Monza e Brianza). Una delle due vittime è morta sul colpo, l'altra è invece deceduta dopo il ricovero in ospedale.

Il 45enne era alla guida, precisamente, di una Chevrolet Captiva. Il veicolo ha superato un Ducato nel tratto della Tangenziale Nord tra Paderno e Nova. Durante la fase di sorpasso, il furgone è stato urtato. Nel corso della manovra, il Suv ha agganciato la moto, una Harley Davidson, con in sella i due motociclisti. Al momento non sono state rese note le identità delle due vittime.

La Harley Davidson è stata trascinata per diversii metri, uno dei due ragazzi ha perso la vita travolto dalla Chevrolet. L'altro, ancora vivo al momento dell'impatto, è stato immediatamente trasportato al San Carlo di Milano in elisoccorso. Purtroppo, neanche lui si è salvato.

L'unico ad essere imasto illeso è stato proprio il conducente del Suv, il quale è stato sottoposto all'esame dell'etilometro. Il suo risultato alcolemico era pari a più di 2.50 grammi per litro. L'uomo è stati posto in stato di arresto. Sono attesi, nelle prossime ore, i risultati degli esami tossicologici, per verificare se il 45enne avesse fatto uso di sostanze stupefacenti poco prima dell'incidente.