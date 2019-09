Molesta minorenne sul tram e la minaccia con una mannaia: forse aveva già aggredito

Potrebbe non essere un caso isolato quanto avvenuto recentemente su un tram a Milano. In data 28 settembre una ragazzina di 17 anni ha subito un tentativo di molestie da parte di un uomo di 24 anni. Il giovane risulta avere una lunga fedina penale per diversi reati. Il tentativo di approccio è avvenuto dopo le sette. L'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore. La Questura adesso indagherà sul conto del balordo, per capire se si tratti o meno di un molestatore seriale di minorenni. Nell'ora in cui si è verificato il tentativo di approccio molesto, sul tram 5 erano presenti pochissimi passeggeri. Il balordo ha avvicinato colei che aveva scelto come vittima, dicendole: "Sei violentabile".

Dopo di ciò, il 24enne si è avvicinato ulteriormente alla giovanissima, mettendole le mani addosso. Lei ha opposto resistenza. La 17enne vive nell'hinterland e si trovava a Milano per passare un po' di tempo assieme a delle amiche. Il molestatore, per intimidire la vittima, ha quindi estratto una mannaia, ordinando alla sventurata di fare tutto quello che le venisse chiesto.

Non è dato sapere quale sia stato il comportamento da parte del conducente del tram, che potrebbe non essersi accorto di nulla. Quello che si sa con certezza è che, nonostante la situazione di pericolo, la ragazza ha cercato di mantenere un self-control, guadagnando tempo. Quando alla prima fermata le porte del mezzo si sono aperte, è scesa dal tram correndo per cercare di fuggire al suo aguzzino. Ma non c'è riuscita. Infatti, dopo aver percorso un centinaio di metri, la 17enne si è voltata dietro ed ha visto il 24enne che la stava rincorrendo.

Fortunatamente, la ragazzina ha potuto contare sull'aiuto di una donna, anche lei presente sul tram, scesa probabilmente per sincerarsi della situazione. La signora ha quindi composto il numero di emergenza per chiamare le forze dell'ordine, prendendo in custodia la ragazzina e tranquillizzandola. Subito dopo l'uomo è stato tratto in arresto.