Milano, tragico incidente sull'autostrada A8

Una tragedia si è consumata questa mattina all'alba, poco prima delle sei, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture ed un uomo ha perso la vita. Subito sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco di Varese.



Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati, il conducente della vettura sceso dal veicolo è stato investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, come detto, con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per gli incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e collaborato col personale sanitario. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo.





Un incidente simile è avvenuto circa due settimane fa sull'autostradanel tratto Gallarate–Gattico, in provincia di Varese. Come si legge sul giornale on line " varesenews " marito e moglie erano a bordo del loro furgone quando, nella galleria Mambrino, hanno avuto un guasto meccanico e si sono dovuti fermare. Un tir, con targa tedesca, li ha travolti e uccisi.