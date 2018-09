Milionario 72enne cerca moglie. Ma a determinate condizioni

AAA moglie cercasi. Il milionario discendente di re Carlo II cerca moglie, ma deve avere determinati requisiti.

Il rampollo, l'eccentrico Sir Benjamin Slade, non è nel fiore degli anni, ma alla futura moglie ha garantito ogni agiatezza: un milione di euro all'anno, un castello del XIII secolo come abitazione e viaggi in giro per il mondo. Oltre al piacere però ci sarà anche il "dovere": la fortunata dovrà dargli un figlio, il quale erediterà l'immenso patrimonio dell'aristocratico milionario, riporta l'Huffingtonpost.

Interessante? può darsi. Nonostante infatti Sir Benjamin abbia garantito ogni lusso alla futura sposina, trovare la compagna ideale non è stato affatto facile. Per questo il 72enne si è rivolto al programma "Good Morning Britain" per lanciare il suo appello. Ma attenzione, Slade sa bene ciò che vuole: la prescelta non deve essere alta più di 1.65, deve avere tra i 30 e i 40 anni, avere il porto d'armi e la licenza di pilota di elicotteri, essere una buona casalinga e una buona madre.

Per Benjamin in fondo anche il matrimonio è una questione di affari e bisogna saper scegliere bene: "Ogni cosa riguarda gli affari, anche sposarsi lo è. Vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio", ha dichiarato il milionario.

Se infine potrebbe lasciar perplessi l'aspetto sessuale, il 72enne ha rassicurato: "Penso a tutto io. Ci so fare ancora".