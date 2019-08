Mimmo Lucano, il divieto di tornare a Riace per dire addio al padre

Suo padre sta morendo, ma lui non può tornare a Riace per dargli l'ultimo saluto. Mimmo Lucano, ex sindaco del paese, è stato sottoposto al divieto di dimora e, per questo, non può recarsi a far visita a suo papà Roberto, in fin di vita.

Roberto Lucano, 93 anni, è da tempo malato di leucemia, ma nei giorni scorsi le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato all'ospedale di Locri. Poi, dopo un trattamento di dieci giorni, è tornato a casa, ma le sue condizioni di salute rimangono precarie. Per questo, il Comitato Undici Giugno ha deciso di promuovere una battaglia per rivolgere un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Il papà di Mimmo Lucano sta consumando gli ultimi giorni della sua vita e quindi crediamo che sia giunto il tempo di chiedere con forza e con tutti gli strumenti possibili la revoca dell’assurdo e giuridicamente inspiegabile esilio di Domenico Lucano ".

L'ex sindaco di Riace si trova sotto processo a Locri, accusato di associazione a delinquere, truffa, abuso d’ufficio, frode e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici gli hanno imposto l'"esilio", cioè l'obbligo di dimora fuori da Riace e attualmente vive qualche chilometro fuori dal suo paese. " Mia auguro che mio padre viva a lungo per vedere smentite tutte le nefandezze di cui sono stato oggetto in quest’ultimo anno - ha detto l'ex sindaco al Corriere della Sera- Sono sempre più convinto della mia onestà intellettuale e lo dimostrerò ".