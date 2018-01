Le minacce del clan Spada: "Ti strappo i denti con le tenaglie"

Dalle indagini che hanno portato all'arresto di 32 esponenti del clan Spada sono emerse le minacce degli affiliati alle vittime. In una conversazione intercettata i componenti del clan si rivolgono così a un uomo: "… Ti dovrei spacca solo la faccia... tu domani vieni e mi parli in faccia.. perchè io ti vengo a cercare... prendo tua madre tuo padre .. hai preso la persona sbagliata.. io te sto a da un consiglio.. ti faccio cercare da tutta Ostia... sai che vuol dì? … ti spezzo tutte le costole ... io pijo le tenaglie e ti strappo i denti...".

Gli Spada proteggevano diversi titolari di attività commericiali. Il clan è "sicuro al 100%... meglio stare con Spada... purtroppo questo a me mi hanno chiesto e l'ho dovuto fà! Se vuoi stare qua sennò ogni notte è buona per la tanica!" , afferma un uomo.

In un'altra intercettazione si sentono alcune vittime del clan parlare tra di loro: "Questi non guardano in faccia a nessuno e se Romolo (Carmine Spada) non avrà soldi ci ammazza tutti". "Questo neanche ti minaccia ti ammazza direttamente".

Un'altra vittima racconta che il boss "era venuto al ristorante con una macchina rubata portandosi un lanciafiamme al seguito e se si fosse infuriato avrebbe dato fuoco a tutto".