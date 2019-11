Varese, partita di mini basket finisce a botte: un papà rompe il naso all'allenatore

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento. Invece è finito nella violenza, con l’allenatore di una squadra di mini basket aggredito da un genitore.

Come riporta Il Corriere della Sera, i fatti si sono svolti alcuni giorni fa a Luino, (Varese), alla fine della partita tra Basket 2000 Ponte Tresa e Venegono, una sfida che ha visti impegnati bambini di nove e dieci anni.

Il padre di uno degli “aquilotti”, questo il nome dei baby cestisti della categoria, un uomo sulla quarantina, ha però deciso di rovinare tutto a suon di pugni. Vittima dell’aggressore è stato l’allenatore venticinquenne della compagine di Ponte Tresa, Roberto Guali, che si è ritrovato con il naso fratturato e con un occhio nero.

Secondo quanto ha raccontato il coach stesso sulla pagina Facebook “La giornata tipo” dove scrivono, tra gli altri, appassionati della palla al cesto, l’atto è scaturito da un rimprovero rivolto a qualche genitore della sua squadra che inveiva contro l’arbitro.

“All'ennesima reazione esagerata di alcuni genitori – ha affermato - ho dovuto richiamarli all'ordine dalla panchina. Uno di loro, però, ha preso male il mio richiamo e a fine partita è entrato nello spogliatoio, un luogo dove un genitore, appena finita la partita, non dovrebbe mai entrare. La persona in questione, davanti a mezza squadra, ha prima esclamato "Ti devo spiegare una cosa", poi mi ha aggredito con una serie di pugni sul volto. Ho riportato una frattura al naso e un occhio bello viola” .

Una volta uscito dal pronto soccorso, Guali è andato dai carabinieri per denunciare il quarantenne.

Alcuni giorni dopo, l’allenatore ha ricevuto la telefonata di scuse dell’autore del gesto. “ Mi ha fatto piacere, spero che abbia capito la gravità di quello che ha fatto. Però la denuncia rimane” .

Il giovane istruttore ha ricevuto tanta solidarietà. La Pallacanestro Verbano Luino e il Basket 2000 Lavena Ponte Tresa hanno ribadito che “vogliamo solo supporto positivo” e che “le proteste contro gli arbitri, gli insulti contro gli avversari o addirittura i nostri allenatori non sono ciò che insegniamo e chi non lo capisce, a Luino e Ponte Tresa, non è benvenuto” .

Più che le botte, a Guali ha fatto male l’idea che gli è balenata in testa dopo essere stato picchiato, quella di mollare la pallacanestro. A fargli subito cambiare parere sono state le facce spaventante e gli occhi dei suoi bimbi che volevano aiutarlo.

“Non li posso tradire – questo il pensiero del giovane - io per loro sono un istruttore, un insegnante, una guida nel bel mezzo del cammino di questo sport meraviglioso. Quello che facciamo ogni settimana in palestra viene prima di tutto” .