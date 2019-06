Emergenza sanità in Molise, la Trenta: "Pronta a mandare medici militari"

Per rispondere all'emergenza dottori in Molise il ministro della Difesa Elisabetta Trenta conferma l'ipotesi di inviare i medici dell'esercito. "Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali" , ha detto il ministro durante una visita privata a Campobasso, aggiungendo però che "al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla".

La Regione aveva lanciato l'allarme ai primi di giugno. Due ospedali già a inizio mese, infatti, rischiavano la chiusura per la mancanza di ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti, mettendo in serio pericolo il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. L'emergenza era sta denunciata con una nota dal commissario alla Sanità della Regione Angelo Giuliani, sostenendo che l'ultima spiaggia, prima di interrompere il servizio nei reparti di ortopedia e traumatologia di Isernia e Termoli, in provincia di Campobasso, sarebbe stata quella di ricorrere ai medici militari specialisti, per almeno 5 mesi. Per questo era stata organizzata una riunione di gabinetto al Ministero della Difesa nella quale erano stati individuati 105 medici operanti nella sanità militare pronti a sopperire alla carenza di specialisti nella regione. Il commissario aveva attribuito all'inappropriata programmazione sanitaria e al blocco del tournover degli ultimi anni, le cause principali dei problemi che impediscono al sistema sanitario molisano di funzionare a dovere.