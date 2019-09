Sudamericano drogato molesta una 11enne in stazione

È finito in manette un giovane di 20 anni accusato di avere commesso violenza sessuale su una minorenne, raggiunta e molestata mentre attendeva il treno alla stazione ferroviaria di Bazzano (Bologna).

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il fatto si è verificato lo scorso venerdì, intorno alle 13:30. La ragazzina, uscita da scuola, aveva raggiunto la stazione per prendere il treno diretto a Bologna, dove la attendevano i genitori, quando è stata avvicinata da due ragazzi.

Uno di questi, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha subito cercato di attaccare bottone con la minorenne, rivolgendole frasi esplicite ed oscene. Spaventata, la bambina ha cercato di allontanarsi, ma il 20enne non ha desistito, anzi. Afferrata la minorenne, ha cominciato a palpeggiarla e ad insistere con le sue molestie, arrivando addirittura ad inseguirla quando questa ha tentato di scappare.

Trovandosi intrappolata, e dal momento che il compagno del suo aguzzino seguitava a tenersi da parte, l'11enne ha cominciato a gridare. In breve diverse persone, fra cui alcuni avventori di un bar nelle vicinanze, sono accorse in suo aiuto. Un uomo in sedia a rotelle, anch'egli giunto per soccorrere la minore, ha intimato al giovane di andarsene, ma questi si è rivoltato contro di lui, sferrandogli un pugno.

Nel tafferuglio che si è venuto a creare, l'amico del molestatore è riuscito a defilarsi, mentre il 20enne è stato tenuto sotto controllo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Valsamoggia (Bologna), che grazie alle indicazioni dei testimoni sono riusciti ad individuare facilmente il responsabile e ad arrestarlo. Accusato di violenza sessuale aggravata, il giovane, di origini colombiane, si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.