Non gli danno sigarette, il 13enne dà fuoco al centro d'accoglienza

Chiede le sigarette ma nessuno gliele dà, va in escandescenze, scatena il panico tra i presenti e scappa. È successo ad Agrigento, all’interno di una comunità d’accoglienza per minori difficili e il protagonista della vicenda è un ragazzino di 13 anni ospite della struttura da diverso tempo e dal carattere particolarmente critico da tenere a bada. Fino ad ora gli operatori della struttura hanno sempre trovato il modo di aiutare il ragazzo in tutto il suo complicato percorso ma, nelle ultime settimane, la situazione è precipitata velocemente. A contribuire al peggioramento della situazione, la dipendenza dalle sigarette e dal telefono cellulare. Proprio così, il 13enne, in assenza dei suoi passatempi preferiti non ha retto all’astinenza facendo uscire fuori il peggio di sé.

Nel corso della settimana appena trascorsa la prima reazione violenta è stata scatenata dalla mancanza del cellulare. A quanto pare il telefonino del ragazzo era stato consegnato ad un centro di assistenza del luogo per alcune riparazioni ad un guasto. Nel momento in cui il cellulare era pronto ad essere ritirato, gli operatori del centro, per via di altri impegni, non sono andati a prenderlo. Da qui la prima reazione spropositata del giovane che, per ripicca, ha appiccato il fuoco ad alcune camere della comunità provocando numerosi danni alla struttura.