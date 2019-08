Minorenni litigano prendendosi a sassate: ferito bimbo di 4 anni

Albanesi minorenni si prendono a sassate in strada; ferito un bambino di 4 anni. È accaduto a Lodi, in pieno centro storico, durante l'ora di punta. Due ragazzi albanesi, classe 2000, hanno agitato le primissime ore di un tranquillo lunedì cittadino mettendo in scena una rissa a colpi di sassi. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate sul caso, i litiganti avrebbero raccolto delle pietre di fortuna e se le sarebbero lanciate contro mettendo a rischio l'incolumità di alcuni passanti occasionali. A farne le spese, infatti, è stato un bimbo sfortunato, centrato in pieno sulla caviglia. Il piccolo è stato subito trasportato in ospedale mentre i due minorenni sono stati denunciati per lesioni personali dalla polizia.

Una sconcertante notizia di cronaca dell'ultim'ora che, ancora una volta, pone l'attenzione sulla condotta violenta di alcuni adolescenti del nostro paese. Un'ulteriore aggravante, in questo caso specifico, è data dal fatto che la vicenda ha coinvolto un bimbo di appena quattro anni completamente estraneo ai fatti.

Erano poco prima delle 13.00 di questa mattina quando una lite furiosa tra ragazzini ha messo in allarme alcuni pedoni di Corso Umberto, nel cuore della città di Lodi. Botte, urla, strepiti e schiamazzi. Ma non solo. Sulla scia di una irascibilità sfrenata, ad un certo punto della briga, i due litiganti hanno cominciato a scagliarsi contro grossi sassi acuminati. Tutto ciò accadeva sotto lo sguardo inquieto di alcuni passanti, intenti a schivare la traiettoria pericolosa dei ripetuti lanci. Purtroppo però, se per un adulto risulta facile pararsi dai colpi vaganti, cosa ben diversa è per un bambino in tenerissima età. Ed è esattamente quello che è successo ad una creatura di soli quattro anni. Il piccolo è stato centrato in pieno sulla caviglia da una pietra aguzza del diametro di 8 centimetri. Ferito fino a sanguinare, il bimbo è stato subito trasportato all'Ospedale Maggiore di Lodi. Per fortuna, il taglio guarirà in tempi relativamente brevi e senza severe conseguenze. Il minore accusato del tiro brutale, è stato denunciato per lesioni personali dalla polizia e restituito al padre.