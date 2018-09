'Mistero', il wrestler grillino che lascia la politica per tornare sul ring

"La mancanza degli allenamenti, del sudore e della palestra hanno lasciato un profondo vuoto nel mio cuore. Per questo tornerò a calcare il ring" . Sono le parole di Cristian Panarari, in arte 'Mistero', consigliere comunale per il M5S a Reggio Emilia che ha scelto di tornare a combattere dopo l’esperienza con i Cinque Stelle.

"Amici del grande wrestling lasciate mi presenti per i pochi di voi che ancora non mi conoscono. Il mio nome è 'Mistero'" . Inzia così il video in cui il grillino Panarari spiega la sua decisione di lasciare la poltrona da consigliere comunale. "A marzo 2018 ho lasciato il mondo del pro-wrestling per dedicarmi alla politica italiana e in quel preciso istante tutti hanno iniziato a parlare di me: i giornali, le radio, le televisioni. La mia vita è cambiata completamente".