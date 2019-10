Modena, l'ex brigatista Curcio presenterà il suo libro: è polemica

L'ex brigatista Renato Curcio domani sarà a Modena per presentare il suo nuovo libro "Ascoltare e narrare". Un evento che ha creato non poche polemiche. " Renato Curcio, ex brigatista e tra i fondatori delle Brigate Rosse, parlerà di pedagogia e tossicodipendenze. Viviamo in un Paese dove un ex brigatista può sedersi in cattedra ed essere ospitato a Modena con tutti gli onori. Io penso sia una vergogna ", ha subito tuonato il capogruppo di Forza Italia in Regione, Andrea Galli.

Ospitato da 'Lo Spazio Nuovo', Curciò presenterà la sua pubblicazione che parla di un nuovo approccio legato alla pedagogia partecipativa in ambito di tossicodipendenza, minorenni in difficoltà e migranti. L'evento è promosso da Idee in Circolo, Aliante Cooperativa Sociale e Sensibili alle Foglie, cooperativa editoriale e sociale fondata dall'ex brigatista.

Curcio non è nuovo a iniziative di questo tipo. Qualche anno fa l'ex brigatista sociologo era stato invitato a partecipare ad una conferenza pubblica sempre a Modena. E anche in quell'occasione non erano mancate le polemiche.

" Condannato anche per essere stato il mandante degli omicidi dei militanti Msi Giralucci e Mazzola, dopo aver scontato oltre 20 anni di reclusione, è un cittadino libero, ma da qui a farne un esempio per i giovani e per gli educatori ce ne passa ", ha continuato Galli all'AdnKronos.