Moglie denuncia marito: "Lui è malato di sesso, mi rincorre nudo per casa"

"Il mio uomo è malato di sesso". E con queste parole, e alcune fotografie compromettenti in mano, una moglie ha denunciato alle forze dell'ordine il proprio marito.

Protagonisti della vicenda, in quel di Rimini, una sudamericana di 27 anni e un imprenditore riminese di 52. La donna, per provare le accuse, si è presentata in Questura con alcune foto esemplificative, mostrandole agli agenti.

"Mi maltratta, mi considera di sua proprietà e mi rimprovera per qualsiasi cosa. Mi dice che non so cucinare, che sono un’inetta come madre e moglie, ma soprattutto vuole fare sempre sesso. Quando mi rifiuto, mi insulta, mi rincorre, nudo, per casa, incurante della presenza di nostra figlia. Spesso l’ho sorpreso a fare autoerotismo nella stessa stanza in cui si trovava la nostra bambina. Temo per la mia incolumità, lui sta diventando sempre più aggressivo" , la testimonianza choc della ragazza.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, che ha raccontato la storia, la 27enne avrebbe anche avviato la pratica di divorzio. L’uomo, ora, è indagato per maltrattamenti in famiglia.