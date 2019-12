Molestata da straniero che si cala pantaloni, l'incubo di una 18enne

Brutta esperienza per una giovane di 18 anni, approcciata e pesantemente molestata a bordo di un treno regionale da un cittadino straniero che, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'abuso di alcolici, non ha esitato a mostrarle addirittura le parti intime.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, il fatto si è verificato durante la serata di mercoledì 4 dicembre su un convoglio diretto a Padova. Un viaggio da autentico incubo per la 18enne, che è stata subito presa di mira dall'extracomunitario non appena questi è salito sul treno.

Ubriaco e fuori controllo, l'uomo ha avvicinato la ragazza, cominciando ad infastidirla ed a rivolgerle pesanti e volgari apprezzamenti. Completamente inutili i tentativi della giovane di ignorare il suo molestatore. Il soggetto ha seguitato con il suo fastidioso atteggiamento, deciso ad ottenere l'attenzione della giovane. La situazione è ulteriormente degenerata quando lo straniero, eliminato ogni freno, è addirittura arrivato a calarsi i pantaloni dinanzi alla malcapitata vittima.

Terrorizzata ed indifesa, la 18enne si è infine decisa a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Informati sui fatti, gli agenti della polizia ferroviaria sono saliti a bordo del convoglio quando questo si è fermato alla stazione di Padova.

Raggiunta la carrozza dove si trovava la ragazza molestata, i poliziotti hanno subito individuato il responsabile, trovato con ancora le braghe abbassate.

Alla vista degli uomini in divisa l'extracomunitario ha dato in escandescenze, motivo per cui gli agenti della Polfer hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarlo e farlo scendere dal treno. Deciso a non farsi prendere, infatti, il facinoroso non ha esitato a scagliarsi contro di loro.

Raccolta la denuncia della 18enne, i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno tradotto il responsabile negli uffici della locale centrale, dove si sono svolte le pratiche di identificazione ed incriminazione.

Sottoposto ai controlli di rito, il soggetto è risultato essere un pakistano di 31 anni, tale A.H. Per lui, accusato di atti osceni in luogo pubblico per lo squallido spettacolo offerto alla giovane, è scattata anche un'incriminazione per resistenza a pubblico ufficiale, dato che alla richiesta degli agenti di scendere dal treno ha reagito con violenza.

Trovato in evidente stato di ebbrezza, il 31enne è stato infine segnalato all'autorità giudiziaria locale per ubriachezza molesta. Rimesso in libertà, il pakistano è in attesa di provvedimenti.