Momento hot a Tu si que vales: Mara Venier tocca il concorrente

Nella scorsa puntata di Tu si que vales c'era già stato un bacio. Quello tra un concorrente e Mara Venier, che era stata sorpresa da quel bacio a sorpresa dato di fronte alle telecamere. E ora c'è stato un "ritorno di fiamma", se così si può dire.

"Devo accompagnare la rappresentante della nostra giuria popolare alla camera oscura", dice Belen Rodriguez. La Venier ancora non sa cosa la attende. Non può immaginare che il talento che deve fare la sua performance è lo stesso della settimana scorsa.

Una telecamera poi riprende quello che accade nella camera oscura. La Venier viene guidata dagli altri giurati finché non entra il concorrente. "Benvenuta Mara", dice. "Chi sei?", chiede la presentatrice prima di farsi guidare seduta. E poi tocca il ragazzo per essere certo sia "un maschietto". Tanto che a un certo punto tocca le parti intime del giovane: "Scusa, ma non vedo eh", dice la Venier facendo scattare l'ilarità del pubblico.

"Voglio dimostrare che il buio può intensificare il resto dei sensi", dice il concorrente. "Io c'ho la tachicardia", risponde la Venier. Poi lui prova a baciarlo. Mara si ritira indietro: "Eh no scusa, eh". Poi però si lascia andare e riconosce il concorrente della settimana precedente. Lui vorrebbe baciarla ancora: "Eh non si può, sono sposata". Poi una battuta piccante: "Dove sei finito?", chiede Mara. E lui: "Sono qui davanti, se preferisci posso andare dietro".