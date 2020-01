Monza, aveva preso a calci e pugni la capotreno: arrestato l'aggressore

Era stata colpita venerdì mattina, durante il suo orario di lavoro, a bordo di un treno nei pressi della stazione di Seregno, in provincia di Monza. In quella circostanza, la capotreno era stata presa a calci e a pugni in faccia da un passeggero che viaggava senza biglietto su un convoglio regionale di Trenord, che collega Como a Milano. Ma in queste ore, l'aggressore è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano Bovisa. Il responsabile del gesto avrebbe precedenti per lesioni, furto aggravato e maltrattamenti in famiglia. Stando alle ultime informazioni, sarebbe stato fermato dopo aver colpito un'altra capotreno, a bordo di un convoglio vicino alla stazione milanese di Cadorna.

Chi è l'aggressore

In base a quanto ricostruito nelle ore successive all'azione dell'uomo, la Polfer lombarda lo aveva identificato e denunciato subito dopo l'aggressione nei confronti della donna, con la collaborazione dei ferrovieri. Si tratta di un cittadino italiano pregiudicato, che sarebbe noto alle forze dell'ordine per la sua indole violenta. A lui, gli agenti sarebbero arrivati grazie al racconto della vittima, che ha descritto nei dettagli l'autore e la dinamica di quel gesto, grazie alle immagini registrate dalle telecamere della stazione, dove l'uomo è sceso, e soprattutto grazie alle testimonianze di altri passeggeri presenti sul treno che, però, non sarebbero intervenuti né per bloccare l'aggressione, né per difendere la vittima.

La dinamica dell'assalto

Il gesto, che all'uomo è costato l'arresto, si è verificato a bordo del treno 25235, partito da Como San Giovanni alle 9.49 e diretto a Rho. Intorno alle 10.15, all'altezza di Seregno, la capotreno ha subito l'aggressione violenta che l'ha portata in ospedale, dove le sono stati riconosciuti dieci giorni di prognosi. In base a quanto ricostruito dal sindacalista della Fit Cisl, Filippo Ghibaudi, sentito dalla Provincia di Como, la capotreno avrebbe notato un uomo di mezza età, sdraiato sui sedili del convoglio e gli avrebbe chiesto di assumere una posizione più consona. Ma davanti alla richiesta della donna, il passeggero avrebbe rifiutato di cambiare atteggiamento e solo in quel momento, la donna gli avrebbe chiesto il titolo di viaggio, che lui, però, non possedeva. A quel punto, la capotreno gli avrebbe intimato di scendere a Seregno e da lì sarebbe partito il gesto violento, proprio vicino alle porte della carrozza.

Chi è la capotreno

In base alle prime informazioni, la vittima è una donna di 25 anni che, subito dopo i calci e i pugni, è stata accompagnata subito all'ospedale di Desio, in provincia di Monza, dove è stata poi dimessa con i dieci giorni di prognosi e la necessità di portare il collare. Secondo quanto ricostruito dal sindacalista Ghibaudi, nessuno dei presenti avrebbe aiutato la 25enne mentre veniva colpita alle spalle dall'uomo.