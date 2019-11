Morirono nell'alluvione, la richiesta ai parenti: "Pagate la rimozione delle auto"

Era il 18 novembre 2013. Una violenta alluvione si stava abbattendo su tutta la Sardegna quando due auto sono state sommerse da fango e sassi lungo la strada Monte Pino. Tre i morti. E ora, a distanza di sei anni da quella tragedia, viene presentato il conto alla famiglia delle vittime e all'unica sopravvissuta. Saranno loro a dover pagare tutte le spese per la rimozione delle vetture che risultano adesso inquinanti.

Per tutti questi anni, come spiega La Stampa, nessuno si era mai interessato a quelle carcasse arruginite piene di fango e sassi. Le vetture sono infatti rimaste nella scarpata tra Olbia e Tempio Pausania, sommerse dai cespugli, fino a settembre 2018 quando sono state recuperate. E ora arriva la beffa: a pagare per la rimozione saranno i parenti delle vittime. " Le auto sono state lasciate in un terreno accanto alla zona del crollo e ora devono essere rimosse a nostre spese ", ha spiegato l'unica sopravvissuta, Veronica Gelsomino. La ragazza stava percorrendo quel tratto di strada quando è stata travolta dall'alluvione. Dopo l'incidente ha subito cinque operazioni chirurgiche. " Ci ha chiamato la Guardia di finanza e ci ha comunicato che spetta a noi recuperare i rottami e pagare lo smaltimento ", ha tuonato incredula.

A ricevere la telefonata anche Alessandro Fiore che in quel giorno di novembre ha perso i genitori e la suocera. Sono morti per colpa della voragine che si era creata sulla strada e per loro non c'era stato nulla da fare. " Quello che sta avvenendo rappresenta l'ennesima mancanza di rispetto verso le vittime e verso il dolore di chi è rimasto - ha dichiarato il ragazzo -. Il processo per la morte dei nostri cari è appena iniziato e il cantiere per la nuova strada è stato aperto da pochi mesi e si è già bloccato. Noi ancora non abbiamo ottenuto neanche un centesimo di risarcimento e adesso rischiamo anche di essere sanzionati per la presenza delle carcasse delle auto. Incomprensibile che alle vittime di quella tragedia venga chiesto di fare ciò che le istituzioni hanno trascurato ".

I due, secondo le istruzioni date, dovranno incaricare un carro attrezzi e pagare per lo smaltimento delle carcasse. Come spiega il quotidiano, un'officina meccanica si è offerta di recuperare gratis le vetture. Ma questo non cancella la rabbia e il dolore dei parenti, vittime per la seconda volta.