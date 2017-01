Dopo la morte di Bimba, il web sfoga il suo odio contro lo zio Miguel Bosé: "Punito così perché gay"

Lunedì 23 gennaio, Eleonora Salvatore, in arte Bimba Bosé, è morta a Madrid dopo una lunga lotta contro il cancro. Dopo una serie di messaggi di cordoglio e di affetto, però, sui social network è successo qualcosa di assurdo: alcuni utenti hanno iniziato a definire la morte dell'artista come un castigo divino per lo zio Miguel Bosé. Ma vediamo bene cosa è successo.

Bimba aveva 41 anni. È stata una modella, una stilista, una cantante, una dj, insomma, un'artista a tutto tondo. Era anche nipote del celebre cantante Miguel Bosé. Ma da anni Bimba lottava contro un terribile cancro al seno che alla fine ha avuto la meglio su di lei. Ad annunciare la sua morte era stato proprio lo zio Miguel che su Twitter aveva scritto: " Buon viaggio, mia complice, mia compagna, amore mio, figlia amatissima".

Immediatamente, la notizia aveva fatto il giro del mondo e migliaia di persone avevano voluto spendere sui social qualche parola per ricordare Bimba Bosé. Ma dopo innumerevoli messaggi di affetto, stima e amore, ecco comparire messaggi scandalosi: i messaggi degli haters sono stati così tanti da diventare l'argomento più discusso della giornata.

"Voglio credere che la morte di Bimba Bosé sia un castigo divino per Miguel Bosé perché Dio odia gli omosessuali ", ha scritto un utente su Twitter. Dopo questo messaggio, diverse persone hanno iniziato a scrivere una serie di cattiverie che in parte non riporteremo. Un tale risponde al pensiero precedente dicendo: " Buon viaggio verso dove? L’unico viaggio sarà tre metri sotto terra con il suo corpo putrefatto".

I messaggi di questo genere sono tantissimi. Ma non è finita qui. Per non passare inosservati, c'è anche chi ha inventato un vero e proprio hashtag di omofobi, #ataquesBimbaM4, per bombardare il profilo di Miguel Bosé, per invitarlo a "pentirsi dei suoi peccati". Tra i tanti commenti vergognosi e scandalosi ne trascriviamo soltanto uno per farvi capire fino a che punto si sono spinte queste persone. Rivolgendosi a Miguel Bosé un utente scrive: " Vecchio frocio, dove verrà sepolta quella pu*** di Bimba? Voglio stuprare il suo cadavere canceroso".

Dopo questa serie di parole così grave e offese così vergognose, le autorità giudiziarie spagnole hanno deciso di analizzare tutti i messaggi offensivi e valutare se ci siano gli estremi per una indagine.