È morto il bimbo scosso dalla madre

Il piccolo non ce l'ha fatta. È morto il neonato di 5 mesi che sabato scorso era stato ricoverato all'ospedale di Padova, dopo gli scossoni subiti dalla madre.

Era stata proprio la donna, una 29enne, ha raccontare ai medici e alle forze dell'ordine quanto era accaduto quella notte. Secondo quanto riferito, sembra che il piccolo non riuscisse a dormire e, per tutta la notte tra venerdì e sabato scorsi, non avesse smesso di piangere. Così, la madre lo avrebbe preso in braccio per cullarlo. Ma uno di quei movimenti sarebbe stato fatto con troppa violenza, tanto che il piccolo, poco dopo, aveva smesso di respirare. I genitori avevano dato immediatamente l'allarme e i sanitari del 118 erano giunti subito sul posto. Ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare: era arrivato in ospedale già in coma.

I medici hanno riconosciuto la "sindrome del bambino scosso", che avviene quando un neonato viene scosso con troppa violenza, provocando al piccolo gravi lesioni interne.

Ora, dopo che i medici hanno dichiarato l'assenza di attività cerebrale, il piccolo di 5 mesi è stato dichiarato clinicamente morto. Questa mattina, la commissione medica dell'ospedale di Padova ha decretato la morte cerebrale e le macchine che tenevano in vita il bambino sono state staccate. La procura ha autorizzato l'espianto di cuore e fegato e i medici hanno già iniziato l'operazione, come riferito ad AdnKronos dal direttore del dipartimento Salute della Donna e del bambino presso l'azienda ospedaliera padovana.

Ora la madre, già indagata per lesioni gravissime, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo. Il piccolo, infatti, sarebbe stato cullato troppo violentemente dalla donna, comportamento che gli avrebbe provocato le lesioni fatali.