Neonato scosso in culla, i medici: "Non c'è più attività cerebrale"

Non presenta più alcuna attività cerebrale il neonato di 5 mesi che da sabato scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Il neonato è finito in coma dopo essere stato scosso con forza dalla madre che voleva soltanto calmarlo e farlo dormire.

Era stata la donna, una 29enne di Mestrino, a spiegare quanto accaduto: il piccolo non aveva intenzione di addormentarsi e continuava a piangere da ore; così, per cercare di farlo stare tranquillo, lo aveva preso in braccio e cullato. Ma uno di quei movimenti dolci è stato fatto con troppo vigore, tanto che il piccolo ha smesso poco dopo di respirare. I genitori hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Soccorso, il piccolo è arrivato in ospedale già in coma ed è stato preso in cura dai medici che hanno subito parlato di " sindrome del bambino scosso ". Su tutto il corpicino del neonato inoltre sono state notate lesioni e traumi compatibili con la mano di un adulto.

Nonostante tutto, i medici erano sembrati speranzosi: " Abbiamo fatto un'Angiotac che ha avuto esito positivo e abbiamo riscontrato che c'è ancora perfusione cerebrale ", aveva dichiarato il professor Giorgio Peri Longo, direttore del dipartimento di Salute della donna e del bambino dell'Azienda ospedaliera di Padova. Il sangue infatti continuava ad arrivare al cervello del piccolo, ma le sue condizioni rimanevano comunque critiche. Il bimbo di 5 mesi ha così lottato per giorni, senza sosta, tra la vita e la morte. E ora, dopo nuovi accertamenti, la tragica svolta.

Fondi mediche dell'ospedale padovano, citate dal Gazzettino, hanno infatti spiegato che non c'è più flusso sanguigno cerebrale. " Questo - ha spiegato all'AdnKronos Pieri Longo - ci ha permesso di convocare la commissione che dovrà certificare la morte cerebrale " del piccolo: attraverso alcuni test tecnici dei riflessi bulbari verrà stabilito se il neonato è clinicamente morto. In quel caso, le macchine che lo stanno tenendo in vita verranno staccate in poco tempo.