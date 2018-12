Napoli, ancora formiche in ospedale: reparto chiuso un'ora

Formiche sul pavimento, tra gli scaffali, in mezzo ai medicinali. Ancora immagini choc dall'ospedale san Giovanni Bosco di Napoli, dove un mese fa una donna era stata ricoperta dagli insetti nel reparto di Medicina. Stavolta gli insetti hanno invaso l'accettazione chirurgica del pronto soccorso. E il reparto è stato chiuso per circa un'ora così da consentire la rimozione degli animali.

La denuncia è stata lanciata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che già aveva svelato il caso precedente. Borrelli ha postato su Facebook alcuni video che documentavano la presenza delle formiche.

" Non è la prima volta " - sottolinea Borrelli - " che la presenza di insetti pregiudica l'attività di alcune strutture sanitarie in Campania che devono essere urgentemente riqualificate. L'attività di bonifica necessaria per ripristinare le condizioni di igiene dovrà essere il primo passo di un lavoro capillare che deve portare ad evitare nuovi casi del genere. Vedere le formiche o altri insetti che si aggirano per le sale, attraversando persino gli scaffali dei medicinali, è un affronto ai diritti dei malati ".