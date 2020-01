Nasa e Noaa: "Ultimi anni i più caldi dal 1880". L'Onu: "Più eventi estremi"

"Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato ". È quanto dimostrato dall'analisi della Nasa e della National oceanic and atmospher administration (Noaa), che ha rivelato il cambiamento climatico degli ultimi decenni. Lo studio della Nasa conferma quello del Cnr-Isac, secondo cui il 2019 aveva chiuso i 10 anni più caldi di sempre.

Il direttore del Goddard institute for space studies (Giss), Gavin Schmidt, ha illustrato i dati diffusi dalle sue agenzie, spiegando che dal 1880 la temperatura media globale è aumentata drasticamente e ora corrisponde a oltre 1 grado celsius in più, rispetto al XIX secolo. Non solo. Secondo la ricerca, infatti, " gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi degli ultimi 140 anni ", cioè dal 1880, anno in cui si iniziò a registrare le rivelazioni delle temperature sul pianeta. Il 2019, inoltre, è stato in assoluto " il secondo anno più caldo ", sempre considerando i 140 anni precedenti: infatti, rispetto alla media 1951-1980, le temperature dello scorso grado erano in media più alte di 0,98 gradi celsius. Al primo posto si conferma ancora il 2016, come periodo più caldo di sempre.

Sull'emergenza clima è intervenuta anche l'Omm, l'Organizzazione meteorologica mondiale dell'Onu, che ha confermato come " la temperatura globale media è cresciuta di 1,1 gradi celsius dall'era preindustriale e il contenuto di calore degli oceani è a livelli record ". Più alte anche le emssioni di anidride carbonica: " Stiamo andando verso un aumento delle temperatura da 3 a 5 gradi celsius entro la fine del secolo ". Il segretario dell'Omm nota anche che il 2020 " è iniziato da dove il 2019 si è interrotto, con eventi meteorologici e climatici di grande impatto. L'Australia ha registrato il suo anno più caldo e secco in assoluto nel 2019, ponendo le basi per gli enormi incendi boschivi che sono stati così devastanti per le persone e le proprietà, la fauna selvatica, gli ecosistemi e l'ambiente ". Infine, l'Onu lancia l'allarme: " Prevediamo un clima molto estremo per tutto il 2020 e per i prossimi decenni, alimentato da livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell'atmosfera ".