Nasconde i corpi di zio e madre nella legnaia per prendere la pensione

Ha tenuto nascosti nella legnaia i cadaveri della mamma, morta sei mesi fa a 88 anni, e dello zio, che aveva perso la vita nel 2016, all'età di 87 anni. Il 55enne, però, ha deciso di non denunciare la scomparsa, per poter continuare ad incassare le loro pensioni.

I carabinieri hanno scoperto i corpi ieri pomeriggio, conservati nella legnaia della casa dell'uomo, in provincia di Padova. I resti della madre erano avvolti in un telo di cellophane, mentre le ossa dello zio erano state riporte in una cassetta.

La scoperta è stata fatta a seguito ai sospetti dei funzionari della banca del paese: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'uomo, infatti, era andato allo sportello per fare alcune operazioni sul conto in comune con la madre, per le quali era richiesto un certificato del Comune. In paese però avevano iniziaro a circolare voci sulla scomparsa dei due anziani, che da tempo non si vedevano più in giro. Così, quando il 55enne si è recato all'ufficio anagrafe, l'impiegato gli ha fatto qualche domanda sui suoi parenti e ha capito che qualcosa non andava. I carabinieri, avvisati dai funzionari, si sono presentati a casa dell'uomo e hanno iniziato a cercare i due anziani, trovando i loro corpi nascosti nella legnaia.

Sembra che i due siano morti per cause naturali, ma è stata disposta l'autopsia per confermare le prime impressioni. Il 55enne è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata.