La "Alex" attracca a Lampedusa: nave sequestrata e equipaggio indagato

La nave Alex dell'ong "Mediterranea Saving Humans" adesso imita la Sea Watch. La barca con a bordo 42 migranti ha deciso di far rotta su Lampedusa e di entrare in porto. Il veliero messa in mare da Luca Casarini e compagni ha dichiarato "lo stato di necessità". Dopo qualche giorno di stallo a largo dell'isola di Lampedusa, l'equipaggio ha deciso di riprendere la navigazione. L'obiettivo è stato chiaro sin da subito: forzare il blocco imposto dal Viminale e proseguire fino al porto di Lampedusa per procedere allo sbarco.

E così l'ong Mediterranea Saving Humans ha fatto sapere che l'acqua a bordo è finita e che l'imbarcazione ha "forzato il divieto". Un gesto che apre nuovamente in modo duro lo scontro tra il Viminale e l'ong. Mediterranea è entrata nel porto dell'isola siciliana come ha fatto già la Rackete con Sea watch. La barca è stata scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza. L'ong ha rifiutato più volte un porto di attracco a Malta affermando che il veliero non può sostenere una traversata fino a La Valletta. Ad annunciare la ripresa della navigazione è stato Luca Casarini: "S ono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un'ora saranno lì ", ha affermato all'agenzia Adnkronos. A bordo di nave Alex ci sono 41 migranti più l'equipaggio. "La situazione a bordo era impossibile da sostenere - ha proseguito Casarini - Mancava l'acqua. Uno stato di necessità. Bisogna entrare. Basta" .

"Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti"

Rifiutano acqua per poter dichiarare lo stato di necessità a bordo e forzare il blocco: così sperano nell’impunità. Chiedono soldi per pagare le multe previste dal decreto Sicurezza bis: così aumentano le donazioni e il business. Sono tornate davanti alla Libia: così incentivano le partenze e il rischio di naufragi e fanno felici gli scafisti. Queste sono le Ong"

"Non ci piegheremo ai ricatti, difenderemo l’Italia"

Si va verso un nuovo scontro. E il pensiero va alla notte in cui la Rackete ha forzato il blocco nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta della Guardia di Finanza. Salvini ha già risposto alla mossa dell'vietando lo sbarco., ha messo in chiaro smetendo le voci di chi ipotizzava una nuova deuncia per sequestro di persona. Poi ha annunciato una nuova stretta per contrastare l'immigrazione clandestina e chi la favorisce: ". Il leader leghista promette, tuttavia, di non lascirsi intimidire:. Nelle prossime ore lapresenterà emendamenti al decreto Sicurezza bis per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici sequestri dei mezzi.

In serata la nave Alex è stata ormeggiata al Molo Favarolo dove è stata spostata per consentire l'attracco della nave traghetto al porto commerciale di Lampedusa. Subito dopo il ministero dell’Interno ha disposto che venissero fatti scendere gli immigrati che si trovavano a bordo. Questo per effetto del sequestro penale disposto d’iniziativa dalla Guardia di Finanza. Intanto tutto l’equipaggio è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.