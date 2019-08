Il navigator a Mattarella: "Spieghi a mio figlio perché non lavoro"

" Presidente, mio figlio ha perso la madre a 4 anni, mi ha visto studiare per il concorso e gioito con me il giorno che sono uscite le graduatorie. Gli faccia ora capire perché il papà e gli altri che hanno acquisito il diritto di lavorare, non possono farlo. E intervenga dall’alto del suo ruolo ". È il succo della lettera che Carlo Del Gaudio, uno dei 471 vincitori del concorso per navigator della Campania, ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere di sbloccare la trattativa regione-governo. Il presidente campano Vincenzo De Luca ha ribadito più volte di non avere alcuna intenzione di firmare la convenzione con Anpal, ultimo passaggio del processo che consentirebbe ai navigator campani di iniziare a lavorare nei centri per l'impiego.

Un "no" che De Luca ha spiegato con la ragione di non volere legittimare il precariato in una regione dove ci sono ancora migliaia di precari da stabilizzare. Un tavolo tecnico sulla questione si è tenuto a Roma, nella sede del Mise, e la scorsa settimana la protesta dei navigator campani è arrivata anche nella Capitale prima di spostarsi a Napoli davanti alla sede della regione. Ma lo stallo non si sblocca e uno di loro, il signor Carlo Del Gaudio, per risolvere l'empasse, ha deciso di rivolgersi al Capo dello Stato. " La prego Signor Presidente, spieghi Lei ad un a ragazzino che comincia il suo percorso di adolescente che ha accettato la perdita della madre quando aveva solo 4 anni e che ha attraversato tutte le peripezie delle condizioni di disoccupazione del padre, un ragazzino che ha conosciuto tanti 'no' e di questi non si è mai lamentato e di contro a cui tutto ciò che è stato promesso è sempre stato dato, non tradendone mai il rapporto di fiducia e il riferimento genitoriale ".

L'appello al Capo dello Stato